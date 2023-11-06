В «Зените» высказались об интересе к Ариасу

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался об информации, что питерский клуб заинтересован в услугах нападающего «Флуминенсе» Джона Ариаса.

«Ни полные, ни частичные глупости не комментируем», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы предлагала за колумбийца 12 миллионов евро, а интерес по-прежнему сохраняется.

Контракт 26-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до 31 августа 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает в восемь миллионов евро.

На его счету 12 игр за национальную сборную Колумбии.