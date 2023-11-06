Дркушич: «Сочи» останется в РПЛ»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

В 13 турах РПЛ южане набрали девять очков и расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице. Дркушич выразил уверенность в том, что «Сочи» сумеет сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола по итогам текущего сезона.

«Сочи» — не тот клуб, который должен находиться на последнем месте. У нас очень много качественных игроков, в конце сезона всё будет хорошо. «Сочи» несомненно останется в Премьер-лиге», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Свой ближайший матч сочинская команда проведёт сегодня, 6 ноября, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.