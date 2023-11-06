Осипенко впервые не забил пенальти

Сейчас проходит матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».

На 32-й минуте гости после просмотра VAR получили право на пробитие 11-метрового удара за фол Габриэля Флорентина на Егоре Голенкове. К точке подошёл Максим Осипенко и не смог реализовать свой шанс, пробив в левую штангу.

Таким образом, 29-летний футболист впервые в своей профессиональной карьере не смог реализовать пенальти. Это была его десятая попытка.

Прямая текстовая трансляция матча между «Оренбургом» и «Ростовом» проходит на сайте LiveResult.ru.