Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры турнирной таблицы — «Краснодар» и «Зенит».

Специалист признался, что предсказать победителя предстоящей встречи непросто, так как будут играть равные по силе соперники.

«Победит тот, кто лучше подготовится к игре и чьи игроки будут в лучшей форме. По уровню составов команды равноценны. По крайней мере, «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ и опережает второй «Зенит» на два очка. Очный матч этих команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.