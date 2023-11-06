Погребняк – о прошедшем дерби: «Может быть, «Спартак» даже потерял два очка»

Бывший футболист питерского «Зенита» Павел Погребняк подвел итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1.

Погребняк отметил, что во втором тайме не казалось, что «красно-белые» играют в меньшинстве, и любая команда могла довести встречу до победы.

«В меньшинстве «Спартак» понравился. Они играли дисциплинированно и создавали моменты. Может быть, «Спартак» даже потерял два очка», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомни, что «Спартак» остался в меньшинстве в концовке первого тайма после удаления защитника Даниила Хлусевича.