Пятибратов рассказал, чего не хватает «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, чего не хватает московскому «Локомотиву».

Специалист считает, что у «железнодорожников» одна из лучших атак в РПЛ, к тому же они прибавили в позиционном нападении, но, по его мнению, не хватает психологии.

«Дзюба вот тащит на себе, но не хватает еще одного игрока, который тоже будет стабильно забивать. Все фрагментарно хорошо вспыхивают, но, чтобы в долгую постоянно реализовывать — не хватает человека, который будет забивать много мячей», - заявил Пятибратов в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» за тур до конца первого круга РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.