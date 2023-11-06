Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «быки», возглавляющие сейчас турнирную таблицу, встретятся со своим ближайшим преследователем «Зенитом».

«Краснодар» никогда не боялся «Зенита». Мы могли приехать и сыграть по результату плохо, но в открытый и смелый футбол. «Краснодар» будет гнуть свою линию», — цитирует Синицына «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент «быки» опережают «сине-бело-голубых» в турнирной таблице российского чемпионата на два очка.