Защитник «Пари НН» Александров: Не знаю, почему упустили победу над ЦСКА

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о поражении от московского ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок не знает, почему его команда упустила победу, ведь пропустила очень простые голы, именно поэтому, по его мнению, не получилось удержать преимущество.

«Можно ли назвать ЦСКА моим любимым соперником? Если бы выиграли, наверное, можно было бы так сказать. А так, хорошая команда. Просто так случилось, что забил в двух матчах на «ВЭБ Арене», - приводит слова Александрова «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Сергея Юрана вели в счёте 2:1, но затем пропустили два мяча за три минуты.