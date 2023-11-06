Дркушич: «Динамо» было готово подписать меня только бесплатно, это неправильно по отношению к «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич выразил уверенность в том, что он смог бы проявить себя в топ-клубе РПЛ.

Словенский футболист подтвердил информацию об интересе к себе со стороны «Динамо», отметив, что московский клуб был готов его подписать только бесплатно.

«Уверен, что мой уровень соответствует топ-клубам РПЛ, я бы хотел когда-нибудь сыграть на этом уровне. «Динамо»? Они готовы были подписать меня только бесплатно, но это неправильно по отношению к «Сочи», который вложился в меня», — приводит слова Дркушича Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл за «Сочи» 11 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.