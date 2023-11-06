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Александр Мостовой высказался о Пиняеве

06 Ноября 2023 • 14:06 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве, который не забивает уже на протяжении 17 встреч.

Мостовой отметил, что защитники соперников знают лучшие стороны вингера, поэтому не дают ему свободных зон.

«В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак, - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Сергей Пиняев ещё теги
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