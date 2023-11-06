Бушманов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Евгений Бушманов поделился мнением о шансах «Краснодара» навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Видно, что команда тренерская, все выполняют установки и добиваются успеха. У них есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом». Они точно поборются за чемпионство в этом сезоне», - рассказал эксперт в интервью «РБ Спорту».

По итогам 14 туров чемпионата России краснодарцы лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. На следующих выходных состоится очная встреча команд на стадионе в Санкт-Петербурге.