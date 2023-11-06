Деограсия: «Было время, чтобы восстановиться, наша команда готова на 100%»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Хватило ли «Оренбургу» времени на восстановление после выездной кубковой игры на этой неделе? Три тренировки провели, насколько я понимаю.

- Да, у нас было время, чтобы восстановиться. Наша команда готова на 100%. Также, если вы видели, у нас была большая ротация в кубковой игре против ЦСКА в Москве, поэтому, да, мы готовы. Посмотрим сегодня.

- «Оренбург», насколько понимаю, соскучился по победам? Месяц назад болельщики «Оренбурга видели, как южноуральская команда набирает максимум очков в игре против своего соперника. Насколько важно сегодня думать об этом беспобедном месяце? Насколько сегодня важна победа против «Ростова»?

- Соскучились по победам, в первую очередь скучал тренерский штаб и клуб в целом. Возможно, нам где-то не везло, а где-то везло. Но в целом футбол заключается не в везении. Нужно работать. Думаю, что сегодня команда готова. Мы будем работать, чтобы победить.

- Вы сегодня суровый, строгий тренер?

- Я всегда одинаков и не меняюсь, команда проигрывает либо выигрывает, я остаюсь таким же. Стараюсь выжимать максимум из наших игроков. Как я сказал до этого, сегодня будем стараться выигрывать