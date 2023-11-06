Мостовой: «Спартак» — молодцы! Они играли лучше, чем «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «красно-белых» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» — молодцы! Они играли лучше, чем «Локо». «Спартак» играл в меньшинстве, но этого никто не заметил», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, на 38-й минуте игры красную карточку получил защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич.

В 14 турах РПЛ «Спартак» набрал 21 очко и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 12 ноября против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.