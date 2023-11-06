В «Пари НН» дали ответ по трансферу Севикяна

«Пари НН» пока не думает о продаже полузащитника команды Эдгара Севикяна. Об этом заявил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия. Решение, которое он будет принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги. Хавбек отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

После 14 туров «Пари НН» занимает восьмое место в таблице.