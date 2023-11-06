«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Ростов
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Протокол игры
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Сиваков Михаил•Перес Матиас•Гогличидзе Лео•Флорентин Сесар Габриэль•Обухов Владимир•Вера Лукас Габриэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Осипенко Максим•Терентьев Денис•Вахания Илья•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Байрамян Хорен•Мохеби Мохаммад•Голенков Егор•Ионов Алексей
06 ноября. Стадион "Газовик".
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