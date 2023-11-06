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«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

06 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать
Оренбург
0:0
Ростов
1 2.25 X 3.65 2 3.15
1-й тайм

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Ростов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:0Ростов
Сысуев НиколайАдамов АрсенСиваков МихаилПерес МатиасГогличидзе ЛеоФлорентин Сесар ГабриэльОбухов ВладимирВера Лукас ГабриэльМарин ДжиммиВоробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Хотулёв ДанилаКнязев ДанилаКовалёв ЮрийКуэро ДжастинТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирБашич ИванГюрлюк Эмирджан
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийОсипенко МаксимТерентьев ДенисВахания ИльяЩетинин КириллГлебов ДанилБайрамян ХоренМохеби МохаммадГоленков ЕгорИонов Алексей
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяСтолбов КириллКомличенко НиколайЛангович АндрейТугарев РоманАкбашев РоманКомаров ИванШанталий ДаниилМедведев НикитаИгнатов Герман
06 ноября. Стадион "Газовик".
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Евро-Футбол.Ру,
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