Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о победе над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

Напомним, что по ходу встречи «армейцы» уступали своему сопернику со счётом 1:2, однако смогли одержать волевую победу.

«Победа над «Пари НН» очень важна для нас. Мы взяли три очка и смогли подняться в турнирной таблице. Это не может не радовать. Мы долго не могли выиграть, но день за днём продолжали работать над собой», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

Этот успех позволил ЦСКА набрать 24 очка и подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Вторым идёт «Зенит», а возглавляет турнир «Краснодар», в активе которого 31 балл.