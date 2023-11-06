Абаев: «Лантратов - один из лучших вратарей РПЛ»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о первом номере «железнодорожников» Илье Лантратове.

«К Лантратову вопросов нет, играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Лантратов является одним из сильнейших вратарей», - передает слова Абаева ТАСС.

В текущем розыгрыше чемпионата страны Лантратов провел 14 поединков, в которых пропустил 18 мячей. В трех встречах 27-летний голкипер сохранил свои владения на замке.

После 14 туров Премьер-лиги «железнодорожники» с 21 очком занимают седьмое место в таблице.