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Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»

06 Ноября 2023 • 13:24 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Защитник ЦСКА Мойзес назвал главных соперников «армейцев» в чемпионате России.

Бразилец выделил «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», отметив при этом, что ЦСКА должен думать о собственной игре.  

«Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», но мы должны думать о себе», — цитирует Мойзеса Metaratings.

В 14 турах РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и сейчас занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на семь очков.  

Свой следующий матч «красно-синие» проведут 11 ноября против «Факела». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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