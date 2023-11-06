Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»

Защитник ЦСКА Мойзес назвал главных соперников «армейцев» в чемпионате России.

Бразилец выделил «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», отметив при этом, что ЦСКА должен думать о собственной игре.

«Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», но мы должны думать о себе», — цитирует Мойзеса Metaratings.

В 14 турах РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и сейчас занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на семь очков.

Свой следующий матч «красно-синие» проведут 11 ноября против «Факела». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.