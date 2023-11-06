«Локомотив» может продлить контракт с гендиректором Леонченко

Московский «Локомотив» может заключить новое трудовое соглашение с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.

«Контракт Леонченко истекает в конце 2023 года, планировалось, что он не будет продлён, но сейчас ситуация изменилась. Вариант продления не исключён», - рассказал источник «Чемпионату».

Напомним, что Леонченко занимает пост генерального директора «железнодорожников» с декабря 2020 года.

В последнем матче «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. После 14 туров Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают седьмое место в турнирной таблице.