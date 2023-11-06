Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданиюсчитает, что «Краснодару» будет сложно выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Сложно просто сказать о том, что «Зенит» или «Краснодар» станет чемпионом. Команде из Краснодара может не хватить опыта. У «Зенита» это уже наиграно, поэтому они более спокойно себя ведут по ходу чемпионата. «Краснодар» вроде ведёт 2:0, потом в команде что-то происходит, и это может стать фактором на дистанции», — сказал Тарханов.

В чемпионате России «Краснодар» лидирует после 14 туров. В активе у команды под руководством Владимира Ивича 31 очко. У ближайшего преследователя «Зенита» - 29.

В 15-м туре «быки» сыграют против команды из Санкт-Петербурга. Встреча состоится в северной столице, 11 ноября. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.