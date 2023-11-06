Карпин назвал состав «Ростова» на матч с «Оренбургом»

14-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Оренбургом» и «Ростовом». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на игру.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Вахания, Ионов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Поединок состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.