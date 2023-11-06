Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

По словам колумбийского футболиста, в предстоящей встрече на первом месте будет стоять результат.

«Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл. Я просто хочу победить», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая петербургскую команду на два очка.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.