Кузьмичёв: Сейчас не вижу смысла увольнять Абаскаля из «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв выступил против отставки наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Несмотря на то, что «Спартак» находится не на том месте, смена тренера вряд ли может привести к каким-то изменениям. Тренер может отработать свои идеи только в зимнюю паузу, потому что будет долгий перерыв. Сейчас не вижу смысла менять тренера», — заявил экс-функционер столичного клуба в интервью «РБ Спорт».

Также Кузьмичёв прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива», отметив характер «Спартака», который большую часть встречи провёл в меньшинстве. Владимир выразил мнение, что конфликт Соболева и Абаскаля лежит на поверхности.

Напомним, что «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. «Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 21 баллом.