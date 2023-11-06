Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» упустил вчера очень хороший шанс» эксклюзив

06 Ноября 2023 • 13:15 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче «красно-зелёных» и «Спартака» (1:1).

- Понравилась ли вам игра Миранчука?

- Конечно, он мог сыграть получше. В принципе многие футболисты «Локомотива» вчера выступили не лучшим образом. Тот же Пиняев, который потом появился на поле, не идеально вписался в игру. «Локомотив» упустил вчера очень хороший шанс. Наверное, сейчас игроки не в лучшем расположении духа.

- Было ли у «Локо» преимущество, которое реально могло воплотиться в победу?

- У команды были моменты, просто она не смогла их реализовать. Даже в равных составах у «Локо» было несколько шансов. Дзюба мог попасть в ворота после прострела, Глушенков в первом тайме не попал с полулёта. Можно сказать, что не очень повезло. Можно сказать, что после удаления футболисты «Локо» потеряли концентрацию. «Спартак» с этой точки зрения сыграл куда лучше и вырвал ничью, которая пойдёт в плюс «красно-белым». Всё-таки команда на выезде сыграла вничью, находясь в меньшинстве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Булыкин ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12 мин
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
0
0
2.40 3.70 2.90
Видео
06.11.23 в 16:30
Урал Урал
Рубин Рубин
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:07 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Динамо» было готово подписать меня только бесплатно, это неправильно по отношению к «Сочи»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой высказался о Пиняеве
13:57 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Было время, чтобы восстановиться, наша команда готова на 100%»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» — молодцы! Они играли лучше, чем «Локомотив»
13:50 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» дали ответ по трансферу Севикяна
13:41 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:38 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Лантратов - один из лучших вратарей РПЛ»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может продлить контракт с гендиректором Леонченко
13:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал состав «Ростова» на матч с «Оренбургом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Сейчас не вижу смысла увольнять Абаскаля из «Спартака»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Фоменко: Файзуллаев проделывает большой объем работы
Все новости
Рекомендуем