Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче «красно-зелёных» и «Спартака» (1:1).

- Понравилась ли вам игра Миранчука?

- Конечно, он мог сыграть получше. В принципе многие футболисты «Локомотива» вчера выступили не лучшим образом. Тот же Пиняев, который потом появился на поле, не идеально вписался в игру. «Локомотив» упустил вчера очень хороший шанс. Наверное, сейчас игроки не в лучшем расположении духа.

- Было ли у «Локо» преимущество, которое реально могло воплотиться в победу?

- У команды были моменты, просто она не смогла их реализовать. Даже в равных составах у «Локо» было несколько шансов. Дзюба мог попасть в ворота после прострела, Глушенков в первом тайме не попал с полулёта. Можно сказать, что не очень повезло. Можно сказать, что после удаления футболисты «Локо» потеряли концентрацию. «Спартак» с этой точки зрения сыграл куда лучше и вырвал ничью, которая пойдёт в плюс «красно-белым». Всё-таки команда на выезде сыграла вничью, находясь в меньшинстве.