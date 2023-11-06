Фоменко: Файзуллаев проделывает большой объем работы

Тренер московского ЦСКА Олег Фоменко оценил игру Аббосбека Файзуллаева в победном матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Он хороший футболист, большой молодец. Аббос проделывает большой объем работы, много пользы приносит команде», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». Также Фоменко отметил, что вингер хорошо развивается, выразив надежду на дальнейший прогресс.

Напомним, что волевая победа против «Пари НН» со счётом 3:2 позволила ЦСКА выйти на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету Файзуллаева девять матчей в рамках чемпионата, один гол и три результативные передачи.