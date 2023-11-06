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Радченко: «Спартак» должен быть доволен ничьей в матче с «Локомотивом»

06 Ноября 2023 • 13:04 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал ничейный результат во вчерашнем матче против «Локомотива» на «РЖД Арене». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Локомотив» и «Спартак» хотели победить. Думаю, ничья никого не устроила. Но, если говорить откровенно, то «Спартак» должен быть ничьей доволен», - приводит слова Радченко Legalbet.

Напомним, что «красно-белые» с 38-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице. «Локомотив» занимает седьмое место.

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