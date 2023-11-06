Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

- В принципе, игра понравилась. Такие матчи украшают нашу Премьер-лигу. Встречи европейских национальных чемпионатов не вызвали у меня такого интереса, как эта игра. Я говорю это без красного словца. Хороший показ, приличный футбол. Есть выражение, что игра шла до удаления, но здесь наоборот – «Спартак» после удаления заиграл даже лучше. Спартаковцы оставляли много игроков в атаке, и «Локомотив» тоже бежал вперёд. Игра на встречных курсах держала в напряжении, был адреналин. Несмотря на какие-то моменты жёсткой борьбы, грубости на поле совершенно не было. От матча действительно осталось хорошее послевкусие.

Дзюба? Он очень старался, делал что умеет делать. Единственное, забеги на 20-30 метров становятся для него уже неприятными из-за падения скорости. Другое дело – борьба около и внутри штрафной. Для меня стало удивлением, что в первом тайме Дзюба не стал лучшим по борьбе вверху, но во втором тайме он справился со своими задачами и хладнокровно забил гол. Рыбчинскому тоже надо было бить аккуратно, а не палить наудачу. Ещё непонятно, как «Локомотив» прозевал стопроцентный момент Промеса, который не попал в дальний угол. Результат, можно сказать, закономерный. С одной стороны, команды недовольны ничьей, а с другой, довольны. Потому что «Спартак» проводил второй тайм в меньшинстве, а «Локомотив» смог отыграться.