Бубнов оценил игру Дзюбы против «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов оценил выступление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем дерби против «красно-белых».

«Дзюба всё еще опасен, хотя его кондиции далеки от тех, которые были в «Зените». Форвард «Локомотива» всё видит и чувствует. Благодаря этому он забил и спас ничейный результат», - передает слова эксперта Sportbox.

Дерби состоялось на стадионе «РЖД Арена» и завершилось вничью со счетом 1:1. В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.