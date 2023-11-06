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«Матч Премьер» сделал подарок Черчесову

06 Ноября 2023 • 12:46 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. По ходу матча Станислав Саламович надевал на себя клубные шарфы и «железнодорожников», и «красно-белых».

После матча Черчесов получил подарок от телеканала «Матч Премьер». Тренеру презентовали сертификат на бессрочный доступ к матчам чемпионата России.

«Приятно просмотра, Станислав Саламович. Рады, что вы теперь с нами», - говорится в соцсетях «Матч Премьер».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».

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Станислав Черчесов Матч Премьер
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Ноября 2023 в 12:54
ай.. вот ента паиздевались над челавекам.. А-ха-ха-ха! )))
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