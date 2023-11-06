Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу журналистов на вчерашнем матче «Локомотива» и «Спартака».

«Я наблюдал за игрой по телевизору и был в ужасе от работы комментаторов. Должен сказать, что вчерашнюю игру смотреть было невозможно. Весь матч затмили комментаторы, они вчера солировали. При просмотре я такого ужаса никогда в жизни не испытывал. Четыре комментатора, пять экспертов, ещё и две дамы из женского футбола. И все они о чём-то разговаривают, постоянно находятся в кадре. Маленький кусочек футбола, а всё остальное - работа ведущих. От самой игры мало впечатлений. Что же за мода такая? Вместо того, чтобы помогать зрителям воспринимать футбол, комментаторы мешают это делать. Я был поражён такой навязчивой манерой. За девяносто минут ни секунды покоя. Обычно матч комментируют двое. Чемпионат Италии, Германии и Франции у нас ведёт один комментатор. Любо дорого! И ты сам воспринимаешь то, что ты видишь. А вчера была какая-то вакханалия», - сказал Колосков.

Матч прошел на «РЖД Арене» и завершился вничью со счетом 1:1.