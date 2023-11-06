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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк назвал причины неудачного старта «Зенита» в РПЛ

06 Ноября 2023 • 12:15 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк назвал причины неудачного старта «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Нельзя каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки. Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы», - приводит слова Погребняка ТАСС.

В последнем матче подопечные Сергея Семака отпраздновали гостевую победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:0. После 14 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк
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