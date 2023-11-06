Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об игре своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

Чилийский футболист попытался сравнить Файзуллаева со своим соотечественником, нападающим «Интера» Алексисом Санчесом, который ранее выступал за «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — цитирует Давилу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.