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Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса

06 Ноября 2023 • 12:11 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об игре своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

Чилийский футболист попытался сравнить Файзуллаева со своим соотечественником, нападающим «Интера» Алексисом Санчесом, который ранее выступал за «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — цитирует Давилу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексис Санчес Виктор Давила Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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