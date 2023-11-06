Чернов: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о соотечественнике Александре Головине, успешно выступающем за «Монако».

«Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в Англии или Германии», - приводит слова Чернова Sport24.

В недавнем матче против «Бреста» Головин отличился забитым мячом и результативной передачей. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 27-летний полузащитник провел десять поединков, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачам.