Лантратов: «После удаления «Спартак» играл правильно: более компактно и давал нам меньше свободных зон»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей со «Спартаком», 1:1, в матче 14-го тура РПЛ.

- Насколько расстроены тем, что не смогли в большинстве одолеть «Спартак»?

- Мы играли на победу, но не получилось ее добыть, потому что не смогли реализовать свои моменты.

- Каким вам показался «Спартак» в этом матче без Соболева впереди?

- Соперник играл хорошо, организовано. После удаления спартаковцы тоже здорово действовали. Но я не могу сказать, смотрится ли «Спартак» с Соболевым в атаке острее.

- Как поменялась игра соперника после удаления Литвинова?

- Они стали играть более компактно и организованно. Давали нам меньше свободных зон. В целом, они играли правильно.

- После удаления вам как вратарю стало полегче?

- Я не чувствовал большого преимущества нашей команды, хотя мы были в большинстве.

- Как прокомментируете момент у Промеса в конце матча?

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- Он пробил мимо ворот.

- Игра была больше ничейная, или «Локомотив» должен был побеждать, если судить по моментам?

- Пусть будет ничейная.

- У команд одинаковые показатели по очкам и победам и забитым мячам. Можно ли сказать, что соперники сейчас абсолютно равные?

- Давайте посмотрим после тридцатого тура.

- Насколько довольны положением «Локомотива» в турнирной таблице?

- Естественно, мы недовольны, потому что стремимся быть выше в таблице.

- Дзюба давно не забивал. Какие эмоции от его мяча?

- Наверное, у него хорошие ощущения. Команда поздравила его в раздевалке с голом.

Елена Григорьевская