Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком», 1:1, в матче 14-го тура РПЛ.

- Игра больше была ничейная или, учитывая, что у «Спартака» было удаление, «Локомотив» обязан был побеждать?

- И у нас, и у «Спартака» были моменты. У гостей мог забить Промес, когда выходил один на один в конце матча. У нас Дима Рыбчинский головой пробил во вратаря. Поэтому возможности забить тоже были, и мы должны были это делать, потому что нас было больше. Надо было дожимать «Спартак».

- Почему не дожали?

- Значит, надо работать над реализацией моментов.

- Артём Дзюба наконец-то забил.

- Да. Он помог команде. Но этого оказалось недостаточно. Хотелось бы выиграть.

- Как вы увидели момент с удалением Хлусевича? Он же сфолил почти на линии штрафной, на грани пенальти.

- Лучше бы, конечно, там был пенальти. А так нас стало на одного больше.

- Это ощущалось?

Реклама

- Конечно. Появилось больше зон. Плюс разыгрывать мяч стало проще, потому что не было прессинга.

- Как оцените турнирную ситуацию «Локомотива»?

- Шестым местом мы недовольны.

- В Кубке России вашей команде досталась «Балтика». Как оцениваете жребий?

- Это не самый легкий соперник. Мы с «Балтикой», когда играли дома, вели 3:0, но в итоге сыграли 3:2. Могли и в ничью скатать. Поэтому «Балтику» точно нельзя недооценивать. Хороший соперник.

Елена Григорьевская