Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком», 1:1, в матче 14-го тура РПЛ.
- Игра больше была ничейная или, учитывая, что у «Спартака» было удаление, «Локомотив» обязан был побеждать?
- И у нас, и у «Спартака» были моменты. У гостей мог забить Промес, когда выходил один на один в конце матча. У нас Дима Рыбчинский головой пробил во вратаря. Поэтому возможности забить тоже были, и мы должны были это делать, потому что нас было больше. Надо было дожимать «Спартак».
- Почему не дожали?
- Значит, надо работать над реализацией моментов.
- Артём Дзюба наконец-то забил.
- Да. Он помог команде. Но этого оказалось недостаточно. Хотелось бы выиграть.
- Как вы увидели момент с удалением Хлусевича? Он же сфолил почти на линии штрафной, на грани пенальти.
- Лучше бы, конечно, там был пенальти. А так нас стало на одного больше.
- Это ощущалось?
- Конечно. Появилось больше зон. Плюс разыгрывать мяч стало проще, потому что не было прессинга.
- Как оцените турнирную ситуацию «Локомотива»?
- Шестым местом мы недовольны.
- В Кубке России вашей команде досталась «Балтика». Как оцениваете жребий?
- Это не самый легкий соперник. Мы с «Балтикой», когда играли дома, вели 3:0, но в итоге сыграли 3:2. Могли и в ничью скатать. Поэтому «Балтику» точно нельзя недооценивать. Хороший соперник.
Елена Григорьевская
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