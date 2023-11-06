Кечинов: «Спартак» приобрёл очко в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Эксперт назвал результат прошедшей игры закономерным, отметив при этом, что «красно-белые», игравшие половину матча в меньшинстве, приобрели одно очко.

«Спартак» приобрёл это очко, потому что половину матча «красно-белые» играли вдесятером. Надо отдать должное — весь второй тайм «Спартак» не отсиживался в обороне, а забил первым и имел ещё моменты», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В 14 турах РПЛ «Спартак» набрал 21 очко и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе столько же баллов и располагается на шестой строчке.