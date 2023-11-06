Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» Чернов назвал трёх лучших нападающих РПЛ

06 Ноября 2023 • 11:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал трёх лучших нападающих РПЛ на сегодняшний день.

Чернов выделил своего одноклубника Александра Соболева, игрока «Локомотива» Артёма Дзюбу и форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Входит ли Дзюба в тройку лучших нападающих России? Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артёма сложнее всего играть. Соболев тоже входит. И ещё Кордоба», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент бомбардирскую гонку РПЛ возглавляет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (11 голов). Вслед за колумбийцем идёт игрок ЦСКА Фёдор Чалов (восемь голов), а замыкает тройку лидеров Кордоба (семь голов).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Никита Чернов Джон Кордоба Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

11:19
Наумов: «Возможно, у Абаскаля сохранилась обида на Соболева»
09:56
Маслов — о непопадании в заявку на матч с «Локомотивом»: «Был удивлён решением Абаскаля»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.40 3.70 2.90
Видео
06.11.23 в 16:30
Урал Урал
Рубин Рубин
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
11:35 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов назвал трёх лучших нападающих РПЛ
11:32 · Россия. Премьер-лига
Чернов объяснил, почему Кукуян удалил Хлусевича в дерби
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за колумбийского вингера
11:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Возможно, у Абаскаля сохранилась обида на Соболева»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Осипенко — лидер «Ростова», с ним оборона намного надёжнее»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мендес: «ЦСКА победил «Пари НН» за счёт характера»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» потерял два очка в матче со «Спартаком»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
10:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Локомотив» будет чемпионом, если улучшит реализацию»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Прогноз агента Селюка на матч «Урал» - «Рубин»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Оренбурга» против «Ростова»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Сочи» - «Динамо»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сочи» вполне способен не проиграть «Динамо»
Все новости
Рекомендуем