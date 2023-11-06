Защитник «Спартака» Чернов назвал трёх лучших нападающих РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал трёх лучших нападающих РПЛ на сегодняшний день.

Чернов выделил своего одноклубника Александра Соболева, игрока «Локомотива» Артёма Дзюбу и форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Входит ли Дзюба в тройку лучших нападающих России? Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артёма сложнее всего играть. Соболев тоже входит. И ещё Кордоба», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент бомбардирскую гонку РПЛ возглавляет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (11 голов). Вслед за колумбийцем идёт игрок ЦСКА Фёдор Чалов (восемь голов), а замыкает тройку лидеров Кордоба (семь голов).