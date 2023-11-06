Чернов объяснил, почему Кукуян удалил Хлусевича в дерби

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов объяснил удаление одноклубника Даниила Хлусевича во вчерашнем дерби против «Локомотива». Игрок «красно-белых» получил красную карточку в концовке первого тайма.

«Удаление Хлусевича - это красная карточка. Как Кукуян объяснил, будь это пенальти, то дал бы жёлтую. Раз штрафной, то это красная карточка», - передает слова Чернова «Чемпионат».

Московское дерби прошло на стадионе «РЖД Арена» и завершилось вничью со счетом 1:1. После 14 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на седьмой строчке.