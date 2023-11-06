«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за колумбийского вингера

Атакующий полузащитник Джон Ариас, выступающий в Бразилии за клуб «Флуминенсе», мог оказаться в РПЛ. По данным Ge Globo, интерес к футболисту проявлял петербургский «Зенит».

«Сине-бело-голубые» в ходе переговоров предлагали за игрока 12 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за позиции самого Ариаса. Полузащитник не захотел уходить из-за участия команды в Кубке Либертадорес. Несмотря на отказ, «Зенит» сохраняет интерес к Джону.

Колумбиец связан трудовыми обязательствами с «Флуминенсе» до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.