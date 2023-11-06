Наумов: «Возможно, у Абаскаля сохранилась обида на Соболева»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил на скамейке запасных нападающего Александра Соболева в матче 14-го тура РПЛ против «железнодорожников» (1:1).

Ранее сообщалось, что между испанским наставником и российским футболистом произошёл конфликт.

«С одной стороны, тренер сам себе не враг и должен выпускать сильнейших. Но мы же читаем в СМИ определённые вещи... Возможно, у Абаскаля сохранилась некая обида на своего подопечного. И поэтому он его придерживает», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.