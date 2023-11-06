Вахания: «Осипенко — лидер «Ростова», с ним оборона намного надёжнее»

Игрок «Ростова» Илья Вахания высказался о влиянии защитника Максима Осипенко на игру команды.

По мнению Вахании, Осипенко придаёт обороне «Ростова» большей уверенности и надёжности.

«Осипенко — лидер и обороны, и команды, это 100%. Даже если посмотреть на тренировки, то он всегда подсказывает. При нём ты реально прогрессируешь», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний Осипенко провёл за «Ростов» 10 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В 14-м туре РПЛ южане встретятся с «Оренбургом». Эта игра состоится сегодня, 6 ноября, и начнётся она в 14:00 по московскому времени.