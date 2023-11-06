Мендес: «ЦСКА победил «Пари НН» за счёт характера»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес поделился мнением о победе над «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» выиграли со счетом 3:2.

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Выиграли за счёт характера, мы хотим постоянно выигрывать», - приводит слова футболиста Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России ЦСКА набрал 24 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов. В следующем матче подопечные Владимира Федотова встретятся с воронежским «Факелом».