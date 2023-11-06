Наумов: «Локомотив» потерял два очка в матче со «Спартаком»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказал свое мнение о вчерашнем поединке между «железнодорожниками» и «Спартаком». Дерби прошло на стадионе «РЖД Арена» и завершилось вничью со счетом 1:1.

«Второй тайм мне понравился. Интересная концовка. Мое резюме: «Локомотив» потерял два очка. Хозяева должны были дожимать «красно-белых», - передает слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после вчерашнего матча «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» находится на шестой строчке.