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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА

06 Ноября 2023 • 10:51 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Посол Чили в России Эдуардо Рауль Эскобар Марин признался, что поддерживает ЦСКА.

Напомним, в составе «армейцев» выступают два чилийских футболиста — полузащитник Виктор Мендес и нападающий Виктор Давила.

«Я болею за ЦСКА, потому что живу в Москве, и здесь играют двое чилийцев. Плюс в «Балтике» есть ещё два представителя Чили. Они хорошие игроки», — цитирует посла Чили «Спорт-Экспресс».

В 14 турах РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «армейцы» отстают на семь баллов.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября против «Факела». Игра состоится в Воронеже и начнётся она в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес Виктор Давила Эдуардо Рауль Эскобар Марин ещё теги

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