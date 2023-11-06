Губерниев: «Локомотив» будет чемпионом, если улучшит реализацию»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о перспективах московского «Локомотива» после вчерашнего дерби против «Спартака». Встреча состоялась на «РЖД Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«По такому футболу Дзюба может еще лет пять играть и забивать. Если «Локомотив» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти, то всегда будет чемпионом!» - написал Дмитрий в соцсетях.

По итогам 14 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 21 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.