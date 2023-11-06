Прогноз агента Селюка на матч «Урал» - «Рубин»

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на домашнем стадионе встретится с казанским «Рубином». Об этом поединке высказался известный агент Дмитрий Селюк.

«Урал» переживает небольшой кризис, хотя чемпионат начал очень прилично. Сейчас это примерно равные команды «Урал» и «Рубин. Сделаю такую ставку - обе забьют», - рассказал Дмитрий в интервью «Спорт КП».

Матч «Урала» против «Рубина» состоится в понедельник, 6 ноября, начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.