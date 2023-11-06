Селюк дал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет на своём поле «Динамо».

По мнению эксперта, южане сумеют дать бой фавориту.

«По идее, «Динамо» должно выиграть. Но «Сочи» отступать некуда, они будут биться за каждый мяч. Поэтому сделаю прогноз — обе команды забьют», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится сегодня, 6 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятых динамовцев на 12 очков.