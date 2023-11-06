Селюк сделал прогноз на матч «Оренбурга» против «Ростова»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Оренбургом» и «Ростовом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Скорее всего, в Оренбурге обе команды забьют, но сделаю прогноз, что будет забито больше двух голов», - приводит слова агента «Спорт КП».

Матч состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ростов» располагается на 11-й строчке.