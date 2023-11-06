Булыкин назвал фаворита матча «Сочи» - «Динамо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче между «Сочи» и «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» - фаворит. Все будет зависеть от «Динамо». Учитывая, что у команды есть проблемы в обороне, не все так очевидно, как хотелось бы, но, конечно, я буду болеть за «Динамо», - передает слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.