Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли высказался о поражении в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

По мнению уругвайского футболиста, нижегородцы провели хороший матч, однако команде не хватило везения.

«Мы начали очень хорошо, забили первый гол, мы прекрасно чувствовали себя на поле. Считаю, что нам просто не повезло. Мы не смогли какие-то свои моменты конвертировать в голы. ЦСКА — сильный соперник с хорошим, качественным составом», — цитирует Боселли Metaratings.

После этого поражения «Пари НН» опустился на восьмое место в турнирной таблице. Теперь отставание нижегородцев от третьих «армейцев» составляет четыре очка.